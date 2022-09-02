Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman haberleri... Batman'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Batman haberler: - Batman'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Batman'da seyir halinde olan iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

- Batman'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

BATMAN - Batman'da seyir halinde olan iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Medyana gelen kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title