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Son dakika haberleri... Batman'da gölette giren 7 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri... Batman'da gölette giren 7 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Son dakika haber... Batman'ın Beşiri ilçesinde serinlemek için Ilısu Baraj gölüne giren 7 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Batman'ın Beşiri ilçesinde serinlemek için Ilısu Baraj gölüne giren 7 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Cimsarip köyünde sabah saatlerinde babası ile birlikte koyunlarını otlatmak için meraya çıkan ve bir süre sonra serinlemek için Ilısu Baraj gölüne giren 7 yaşındaki Cahit Geçit, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Oğlunun suda kaybolduğunu gören Babası suya atlayarak çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Siirt nüfusuna kayıtlı olan 7 yaşındaki Cahit Geçit'in cansız bedeni olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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