Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Son dakika habere göre Batman'ın Sason ile Kozluk ilçeleri kırsalında devam eden "Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" operasyonunda teröristlere ait sığınaklarda çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ile Kozluk ilçeleri kırsalında devam eden "Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" operasyonunda teröristlere ait sığınaklarda çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, " Batman'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmek ve bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik Sason Gömük kırsalı ile Kozluk ilçesi Gümüşörgü köyü bölgesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' operasyon esnasında şimdiye kadar teröristlere ait çok sayıda sığınak, depo ve bunların içerisinde silah, mühimmat ve patlayıcı madde düzenekleri ile muhtelif yaşam malzemesi ve doküman ele geçirilmiş, çok sayıda terörist iş birlikçisi deşifre edilerek haklarında adli işlem yapılmıştır. Batman İl Jandarma Komutanlığınca teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi ve iş birlikçilerinin deşifre edilerek adalete teslim edilmesine yönelik operasyona büyük bir kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - BATMAN

Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cemil Turan, Jandarma, Batman, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title