Son dakika haberleri: Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kilo 940 gram eroin ele geçirildi Son dakika gelişmesine göre Başkentte uyuşturucu ticaretinde bulunduğu tespit edile 2 şüpheli gözaltına alınırken yüklü miktarda eroin ele geçirildi. Başkentte uyuşturucu ticaretinde bulunduğu tespit edile 2 şüpheli gözaltına alınırken yüklü miktarda eroin ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalar sonucu, 6 kilo 940 gram eroin, 1 adet hassas terzi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi. Operasyon ile alakalı olarak 2 şahıs gözaltına alındı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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