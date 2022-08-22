Son dakika haberleri | Başkentte trafik kazası: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Oğuz Yılmaz Caddesi'nde meydana gelen kazada, E.Y. yönetimindeki 06 CDN 887 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 06 Z 1719 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada E.Y., E.G., A.Y. ve S.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sincan Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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