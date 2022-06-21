Son dakika haberleri... Başkentte kaçakçılara darbe: 36 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Başkentte kaçakçılara darbe: 36 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Başkentte kaçakçılara darbe: 36 gözaltı

Son dakika haberler... Başkentte tütün, sigara ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Başkentte tütün, sigara ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Haziran tarihlerinde kaçak tütün, sigara ve alkollü içki temin eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda tespit edilen 36 şahıs gözaltına alınırken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 milyon 110 bin adet boş makaron, 166 bin 900 adet dolu makaron, 7 bin 100 adet sahte bandrol, 5 bin 881 adet tıbbi ilaç, 2 bin 260 adet puro, bin 980 adet kaçak sigara, bin 410 adet elektronik/muhtelif eşya, 362 kilogram tütün, 74 litre sahte alkollü içki, 6 adet sigara sarma makinesi, 3 adet kaçak otomobil ele geçirildiği öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title