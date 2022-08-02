Son dakika haberleri | Başkentte FETÖ operasyonu: 'ByLock' kullandığı tespit edilen 6 kişiye gözaltı Son dakika haberler... Başkentte, terör örgütü FETÖ/PDY'nin dijital haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı ve örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Başkentte, terör örgütü FETÖ/PDY'nin dijital haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı ve örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan ve örgütün dijital haberleşme programı 'ByLock'u kullanan 8 kişiyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler şüphelilerden 6'sını yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa ByLock 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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