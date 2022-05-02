Başkentte iki aile arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi: 13 gözaltı - Haberler

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Başkentte iki aile arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi: 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte iki aile arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi: 13 gözaltı Başkentte iki aile arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi.

Başkentte iki aile arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi: 13 gözaltı

ANKARA - Başkentte iki aile arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Şentepe Mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgada soplar ve silahlar konuştu. Edinilen bilgilere göre, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler karıştığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen kavgada şahıslar sopalar ve silahlar ile birbirlerine saldırdı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay sonlanırken kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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