Son dakika haberleri! Başkentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma: 112 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa haberi... Başkent'te aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen çalışmalarda aranan ve birçok suçtan kaydı bulunan 112 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
ANKARA (İHA) - Başkent'te aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen çalışmalarda aranan ve birçok suçtan kaydı bulunan 112 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 27 Nisan ile 05 Mayıs tarihleri arasında sürdürülen çalışmalarda toplamda 112 şahıs gözaltına alındı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa