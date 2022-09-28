Son dakika haber... Başkent'te korkutan yangın
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Son dakika haberine göre - Başkent'te korkutan yangın Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir simit kafede meydana gelen yangın, korkuya sebep oldu.
- Başkent'te korkutan yangın
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir simit kafede meydana gelen yangın, korkuya sebep oldu.
Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, bir binanın altında bulunan simit kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, daha sonra tüm binayı sardı. Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun mesaisi sonrasında kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - 3. Sayfa