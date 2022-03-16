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Son dakika haberleri | Başkent'te liseli kızların kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Başkent'te liseli kızların kavgası kamerada

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde bir lisenin önünde kız öğrenciler arasında kavga yaşandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir lisenin önünde kız öğrenciler arasında kavga yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesinde bulunan bir lisenin önünde kız öğrenciler arasında kavga yaşandı. İki kız öğrenci ve velisine diğer kız öğrenciler saldırdı. Yaşanan kavga vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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