Son dakika haberleri! Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Eğitim Sendikası üyeleri, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek için Ankara'nın Çankaya ilçesinde toplandı. Eğitim Sendikası üyeleri, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek için Ankara'nın Çankaya ilçesinde toplandı. Toplanan kalabalığa izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle uyarılarda bulunan polis ekipleri uyarıları dikkate almayan kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu. Toplanan kalabalık Öğretmenlik Meslek Kanunu'na protesto eden sloganlar attıktan sonra 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Öğretmenlik Meslek Kanunu Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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