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Son dakika haberleri: Başkan Atabay, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Başkan Atabay, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Didim'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle kahvaltı düzenlendi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Didim'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle kahvaltı düzenlendi. Programa şehit aileleri, gaziler, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve ilçe protokolü katıldı.

Didim'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Didim Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Didim Marina'da şehit aileleri ve gaziler için kahvaltı düzenlendi. Kahvaltı programına Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçe protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Programda Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, katılımcılar ile tek tek ilgilendi.

Şehitler için okunan duanın ardından konuşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Yurdumuzu canları pahasına koruyan tüm gazi ve şehitlerimize minnettarız. Güzel vatanımızın huzuru ve geleceği için giriştikleri mücadelede gazilik payesini, kanlarıyla ve alın terleriyle hak eden vatansever kahramanlarımızın haklarını ödememiz mümkün değildir" dedi. - AYDIN

Son dakika haberleri: Başkan Atabay, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Zaferi, 18 mart, Şehit, Didim, 3. Sayfa, Haberler

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