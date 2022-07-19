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Son dakika haber... Başakşehir'de lüks sitedeki hırsızlık kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... - Başakşehir'de lüks sitedeki hırsızlık kamerada Balkon kapısı açık bırakılan daireye girdi, 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 50 bin lira para çaldı Başakşehir'de lüks sitede açık bırakılan balkon kapısından içeri giren hırsız, 150 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 50 bin lira para çaldı.

- Başakşehir'de lüks sitedeki hırsızlık kamerada

Balkon kapısı açık bırakılan daireye girdi, 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 50 bin lira para çaldı

İSTANBUL - Başakşehir'de lüks sitede açık bırakılan balkon kapısından içeri giren hırsız, 150 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 50 bin lira para çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansırken, 52 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

Olay 9 Temmuz günü Başakşehir'de özel güvenlik bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site etrafında dolaşan hırsız, giriş kattaki dairenin balkon kapısını açık bırakıldığını gördü. Ardından içeri giren hırsız, 150 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 50 bin lira para çalarak aynı balkon kapısından dışarı çıktı. Oradan kaçan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Dairede oturan F.D'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Adem A. gözaltına alındı. Adem A.'nın 52 suç kaydı ve 11 aranma kararı bulunduğu belirlendi. Adem A. polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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