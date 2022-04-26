Son dakika haberleri! Başaksehir'de hasta yakını terörü, korku dolu anlar yaşattı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de yoğun bakımda bulunan bir hastayı görmek isteyen hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı. Görevli personellere saldıran ve tehditler savuran hasta yakını cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastayı görmek isteyen hasta yakınına müsaade edilmedi. İzin verilmeyen hasta yakını hastane içinde terör estirdi. Çalışanlara saldıran ve tehditler savuran hasta yakını hastanede bulunan diğer hasta ve yakınlarına da korku dolu anlar yaşattı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Tartışma güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile son buldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa