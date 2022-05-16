Son dakika haberleri | Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı - Haberler

Son dakika haberleri | Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı
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Son dakika haberi... Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı.
KESTEL, BURSA (İHA) - Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı
BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi
Bölgesi'nde bulunan ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı.
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