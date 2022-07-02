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Son dakika haberleri! Bar çıkışı silahlı saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Bar çıkışı silahlı saldırı: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da bar çıkışı bir kadına tokat atan şahıs, kendisine müdahale eden 2 kişiyi de tabancayla yaraladı.

Samsun'da bar çıkışı bir kadına tokat atan şahıs, kendisine müdahale eden 2 kişiyi de tabancayla yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir barın önünde saat 04.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bar çıkışı M.K.'nin (42), yanında bulunan bir kadına tokat attığını görenler olaya müdahale etti. Bu sırada tabancasını çıkartan M.K. ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri T.Ş.'yi (33) kasığından, E.K.'yi ise (49) sağ bacağından yaraladı. Yaralılardan E.K. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ş. ise Gazi Devlet hastanesi'ne kaldırıldı. T.Ş. kazara vurulduğunu ileri sürdü.

Silahlı saldırgan M.K. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçilerin müdahalesi sonucu yakalanarak Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiftlik İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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