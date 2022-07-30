Son dakika haberleri! Bankta uyuyan vatandaşın parasını çalan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberleri! Bankta uyuyan vatandaşın parasını çalan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Bankta uyuyan vatandaşın parasını çalan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde bir şahsın bankta uyuduğu sırada çantasından düşen cüzdanındaki nakit bin 600 lirayı çalan şüpheli kısa sürede yakalanıp gözaltına alınırken, şahsın çalınan parası geri iade edildi.

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Muğla'nın Datça ilçesinde bir şahsın bankta uyuduğu sırada çantasından düşen cüzdanındaki nakit bin 600 lirayı çalan şüpheli kısa sürede yakalanıp gözaltına alınırken, şahsın çalınan parası geri iade edildi.

Olay, İskele Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs cadde üzerindeki bir parkta uyuyup uyandığında cüzdanının içerisindeki parasının olmadığını fark etti. Şahsın, karakola giderek parasının çalınmış olabileceğini belirterek şikayetçi olması üzerine Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde; 4 ayrı iş yerindeki kamera görüntüleri ve tanık araştırmaları neticesinde şahsın uyuyakaldığı esnada cüzdanın yere düştüğü ve R.B. (22) isimli şüpheli şahsın yere düşen cüzdan içerisindeki parayı alarak uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, çalınan bin 600 TL nakit para sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Datça Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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