Son dakika haberleri! Balkondan düşen kadın ölümden döndü Son dakika haberleri: Samsun'da 2. kattaki evinin balkonundan düşen Afgan uyruklu 18 yaşındaki kadın yaralanarak hastanelik oldu. Samsun'da 2. kattaki evinin balkonundan düşen Afgan uyruklu 18 yaşındaki kadın yaralanarak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu N.F. (18) evlerinin 2. katındaki balkondan düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.F. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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