Son dakika haberleri! Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Samsun'da evinin balkonundan düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
TEKKEKÖY, SAMSUN (İHA) - Samsun'da evinin balkonundan düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Besler henüz bilinmeyen bir nedenle 4 metre yükseklikteki evlerinin balkonundan yere düştü. Yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan kadının öldüğü tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa