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Son dakika haberleri! Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Samsun'da evinin balkonundan düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

TEKKEKÖY, SAMSUN (İHA) - Samsun'da evinin balkonundan düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Besler henüz bilinmeyen bir nedenle 4 metre yükseklikteki evlerinin balkonundan yere düştü. Yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan kadının öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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