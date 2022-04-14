Son dakika haberleri: Balkondaki elbiseleri çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi, bir binanın balkonundan elbise çalarken kameralara yakalandı.
POLATLI, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi, bir binanın balkonundan elbise çalarken kameralara yakalandı.
Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Battalgazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın önünden geçen şahıs önce çevreyi kontrol etti ardından ise 1. katta bulunan Önder Yılmaz'a ait dairenin balkonuna asılı elbiseleri çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa