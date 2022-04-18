Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 35 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 35 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 86 fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR