Kaçak sigara sarma makinası üreten 2 kişi yakalandı - Haberler

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Kaçak sigara sarma makinası üreten 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak sigara sarma makinası üreten 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak sigara sarma makinası üreten 2 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak sigara sarma makinası üreten 2 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada; 4 adet elektrikli sigara sarma makinası, 25 adet elektrikli sigara sarma makinası üretmeye yarayan piyasa değeri 200 bin TL civarında olan 201 adet çeşitli elektronik parça, 300 adet doldurulmuş makaron, 300 adet boş makaron, 500 gram kıyılmış tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaların aralıksız ve titizlikle devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaçak sigara sarma makinası üreten 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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