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Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 114 şahıs gözaltına alındı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 114 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç ve Gönen ilçelerinde yaptıkları asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 100 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda da 5 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca ekipler kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 14 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bin 84 gram metamfetamin, 4 adet sentetik uyuşturucu hap, 30 gram kubar esrar, 3 kök kenevir, 22 gram kenevir tohumu ve suçtan elde edilen 10 bin 250 TL ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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