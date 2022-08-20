Son dakika haberleri... Bakan Koca: "(Gaziantep'teki kaza) 8'i ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır, tedavileri devam ediyor."
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "(Gaziantep'teki kaza) 8'i ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır, tedavileri devam ediyor.
Bakan Koca: "( Gaziantep'teki kaza) 8'i ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır, tedavileri devam ediyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa