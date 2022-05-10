Son dakika haberleri... Bahçedeki barakaya girip fırın çaldı, duvardan atlayarak kaçan hırsız kamerada - Haberler

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Son dakika haberleri... Bahçedeki barakaya girip fırın çaldı, duvardan atlayarak kaçan hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Bahçedeki barakaya girip fırın çaldı, duvardan atlayarak kaçan hırsız kameradaİSTANBUL Arnavutköy'de bir evin bahçesindeki barakaya giren hırsız, fırın çaldı.

Bahçedeki barakaya girip fırın çaldı, duvardan atlayarak kaçan hırsız kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de bir evin bahçesindeki barakaya giren hırsız, fırın çaldı. Duvardan atlayarak kaçan fırın hırsızı kameraya yakalandı.

Olay, İslambey Mahallesi Uluca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz hırsız, duvardan atlayarak evin bahçesindeki barakaya girdi. İçeriden fırınla çıkan hırsız, tekrar duvardan atlayarak kaçtı. Fırın hırsızı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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