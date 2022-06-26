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Son dakika haberleri | Bağcılar'daki operasyonda buzdolabından uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Bağcılar'daki operasyonda buzdolabından uyuşturucu çıktı

Son dakika habere göre Bağcılar'da polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda buzdolabında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bağcılar'da polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda buzdolabında uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken uyuşturucu maddenin buzdolabında bulunduğu anlar polis kamerasına yansıdı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçedeki bir adrese "Uyuşturucu" operasyonu düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda bir kilo 820 gram "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, bir gram Esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 575 lira ile 5 dolar ele geçirildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda poşet poşet ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bir bölümü buzdolabından çıktı.

Adreste yakalanarak gözaltına alınan F.K. isimli uyuşturucu madde satıcısı ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Bağcılar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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