Balkon çökmesiyle hayatını kaybeden işçinin son anları kamerada Bağcılar'da tadilat yaptığı balkonun çökmesiyle hayatını kaybeden işçi Hüseyin Efe'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bağcılar'da tadilat yaptığı balkonun çökmesiyle hayatını kaybeden işçi Hüseyin Efe'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi 1033 Sokak'ta sabah saatlerinde yaşanan olayda inşaat ustası Hüseyin Efe'nin tadilat yaptığı 3 katlı binanın balkonu çökmüş, ağır yaralanan Efe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hüseyin Efe'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tadilat öncesi binanın önünde güvenlik için şerit çeken Efe daha sonra eve çıkıyor. Bir süre sonra tadilatın başlamasıyla ile birlikte balkon çöküyor. Çevredeki vatandaşlar panikle Hüseyin Efe'ye yardım etmek üzere olay yerine koşuyor. (Volkan Kayalar - Hacer İnci - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bağcılar 3. Sayfa Güncel Haberler

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