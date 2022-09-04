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Son dakika haberleri... Bafra'da 55 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

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Son dakika haberleri... Bafra'da 55 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika haberler: Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Alaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bafra İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ve JASAT ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda M.A (44) ve A.A(48) isimli şahıslar tarafından hasadı yapılmış 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili M.A. ve A.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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