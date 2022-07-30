Son dakika haberleri! Aynı bölgede iki farklı elektrikli bisiklet kazası: 1'i çocuk 4 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri! Aynı bölgede iki farklı elektrikli bisiklet kazası: 1'i çocuk 4 yaralı

Son dakika haberleri! Aynı bölgede iki farklı elektrikli bisiklet kazası: 1'i çocuk 4 yaralı

Son dakika haberi... Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün akşam saatlerinde aynı bölgede meydana gelen iki farklı elektrikli bisiklet kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün akşam saatlerinde aynı bölgede meydana gelen iki farklı elektrikli bisiklet kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kazalar, akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahil istikametine doğru ilerlemekte olan yabancı uyruklu Ranya Falıh Mussttaf (21) idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak yola devrildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralılara müdahale edildiği esnada, aynı bölgede farklı bir elektrikli bisiklet kazası daha meydana geldi.

Kazalarda yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 1'i çocuk olmak üzere; Ranya Falıh Mussttaf, Hanna Ibrahim Kzar Al Dulaımı ve Rahma Falıh Mustaffa isimli toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar Sapanca İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü buradaki müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Sapanca Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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