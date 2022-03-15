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Son dakika haberleri! Atıl durumdaki hastane binası hırsızların hedefi oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Atıl durumdaki hastane binası hırsızların hedefi oldu

Son dakika haber... Elazığ'da uzun süre devlet hastanesi olarak kullanılan ve taşındıktan sonra atıl duruma düşen bina, yabancı uyruklu şahıslar ile hırsızların hedefi haline geldi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da uzun süre devlet hastanesi olarak kullanılan ve taşındıktan sonra atıl duruma düşen bina, yabancı uyruklu şahıslar ile hırsızların hedefi haline geldi.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde binaya giren bir grubun, hastanedeki demir, kapı, pencere gibi malzemeleri söktüğü belirlendi. Olayı gören vatandaşların iddiasına göre hırsızlar, söktükleri malzemeleri kamyonete yükleyerek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri! Atıl durumdaki hastane binası hırsızların hedefi oldu

Son dakika haberleri! Atıl durumdaki hastane binası hırsızların hedefi oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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