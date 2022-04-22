Son dakika haberleri! Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Son dakika haberi: Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ağırlaştırılmış Müebbet, Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Ataşehir, 3. Sayfa, Haberler

title