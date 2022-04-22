Son dakika haberleri! Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
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Son dakika haberi: Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. - İSTANBUL
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