Son dakika haberleri! Artvin'deki yangında bulunan kemik parçaları DNA testi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi - Haberler

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Son dakika haberleri! Artvin'deki yangında bulunan kemik parçaları DNA testi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Artvin'deki yangında bulunan kemik parçaları DNA testi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Son dakika haberi: Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında kayıp olan 75 yaşındaki Esmer Kaya ait olduğu düşünülen kemik parçaları DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

TRABZON (İHA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında kayıp olan 75 yaşındaki Esmer Kaya ait olduğu düşünülen kemik parçaları DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Artvin'in Şavşat ilçesi Taşköprü köyünde dün gece çıkan yangında 6 ev ve 3 samanlık küle döndü. Yanan evlerin birinde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Mustafa Kaya hayatını kaybederken, eşi Esmer Kaya ise kayıp olarak aranıyordu. Ekipler tarafından yapılan arama sonucunda yangın enkazında bulunan ve Esmer Kaya'ya ait olduğu tahmin edilen kemikler kimlik belirlenmesi için DNA testi yapılması üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adli Tıp, Trabzon, Artvin, Dna, 3. Sayfa, Haberler

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