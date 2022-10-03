Akrabaların arazi kavgasında kan çıktı! Kurşunların hedefi olan anne ve oğul öldü

Artvin'de akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Artvin'de akraba iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığında E.Ö. (48) fındık bahçesinde gördüğü yengesi Hanife Özkan ve din görevlisi oğlu Ali Özkan ile kızı kardeşi M.Ö'ye ruhsatsız silahla kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda yenge Hanife Özkan ve oğlu Ali Özkan olay yerinde hayatı kaybetti.

KIZ KARDEŞLERİ YARALANDI

Kız kardeşleri M.Ö. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

TUTUKLANDI

Yaralı M.Ö ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan E.Ö çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.