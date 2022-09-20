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Son dakika haberleri! Aracını TEM'e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep oldu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Aracını TEM'e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep oldu

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan bir şahıs, aracını otoyolda bırakıp kayıplara karıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tem Otoyolu'nda polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan bir şahıs, aracını otoyolda bırakıp kayıplara karıştı. Bunun ardından gerçekleşen 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan 34 YJT 85 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü, aracıyla birlikte TEM Otoyolu'na girdi. Bir süre süren kovalamacanın ardından sürücü, aracını otoyolda bırakarak kaçmaya başladı. Bunun ardından duran otomobilin arkasından gelen 5 araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sigorta ve muayenesi olmadığı için kaçmış

Öte yandan polis ekiplerinin Tofaş marka otomobilin plakası üzerinde yaptığı sorguda aracın sigortasının ve muayenesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Ekipler, kazaya karışan araçları emniyet şeridine çektirerek yol üzerinde önlem aldı. Tofaş marka otomobil bağlanarak otoparka çekilirken, ekipler aracını bırakıp kaçan sürücüyü yakalayabilmek için çalışma başlattı. Kazaya karışan diğer araçlar da çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Kocaeli Tragger Gebze 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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