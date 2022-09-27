Tur otobüsüyle çarpıyan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Tur otobüsüyle çarpıyan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tur otobüsünün motosikletle çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Tur otobüsüyle çarpıyan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tur otobüsünün motosikletle çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza bugün akşam saatlerinde Korkuteli - Fethiye çevre yolu Kargalık Harman yeri yanında bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geledi. Edinilen bilgiye göre Fethiye istikametinden Antalya istikametine giden Mustafa Uzunçelebi idaresindeki 07 GHA 21 plakalı tur otobüsü, tali yoldan ana yola çıkan İsmail Ay idaresindeki 97 R 0641 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Ay olay yerinde hayatını kaybetti.Yaşlı aamın cesedi incelemenin ardından Korkuteli Devlet hastanesi morguna kaldırılırken tur otobüs sürücüsü Mustafa Uzunçelebi gözaltına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Durmaz Korkuteli İsmail Ay Fethiye Antalya 3. Sayfa Haberler

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