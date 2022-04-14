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Son dakika haberleri... Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi: Antalya'nın Kumluca ilçesinde başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yalgın, Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi Kızilburun mevki yakınlarında başladı. Henüz sebebi belirlenemeyen orman yangınında dumanı gören mahalle sakinleri 177 orman yangını ihbar hattını aradı. Yangın bölgesine arazözler ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin erken müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangından yaklaşık yarım hektar kızılçam ormanı zarar gördü. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri... Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri... Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri... Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri... Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri... Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kumluca, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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