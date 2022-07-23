Son dakika haberleri... Antalya'da motosiklet kazası: 2 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Antalya'da motosiklet kazası: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Antalya'da motosiklet kazası: 2 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosiklette bulunan sürücü ve arkadaşı hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosiklette bulunan sürücü ve arkadaşı hayatını kaybetti.

Kaza, Belek turizm merkezi yolunda gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Yiğitcan Koç'un (24) kullandığı motosiklet ile M.G.'nin (36) kullandığı 07 YSK 17 plakalı otomobil çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası motosikletin sürücüsü Koç olay yerinde, aynı motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Hasan Gümüş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaza sonrası inceleme başlatırken kazaya karışan otomobil sürücüsü M.G. gözaltına alındı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title