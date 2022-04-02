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Son dakika haberleri... Antalya'da kaçak makaron operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Antalya'da kaçak makaron operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde KOM ekipleri tarafından bir adreste yapılan aramada 160 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 10 bin 800 adet içi tütünle doldurulmuş satışa hazır makaron, 76 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde KOM ekipleri tarafından bir adreste yapılan aramada 160 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 10 bin 800 adet içi tütünle doldurulmuş satışa hazır makaron, 76 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde işlem yapıldı. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Antalya'da kaçak makaron operasyonu

Son dakika haberleri... Antalya'da kaçak makaron operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konyaaltı, Antalya, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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