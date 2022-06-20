Son dakika haberleri: Antalya'da kaçak alkol operasyonu Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak alkol sattığı tespit edilen şahıs yakalandı. Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak alkol sattığı tespit edilen şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahilkent Mahallesi'nde kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisi alındı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün akşam 22.00 sıralarında Sahilkent Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda; E.U. isimli şüpheli yakalanırken, aracında yapılan aramada ise 2 litre etil alkol ve 8 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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