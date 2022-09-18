Son dakika haberleri | Anne-oğula çarparak ölümüne yol açtılar, aracı yakıp kayıplara karıştılar

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarparak ölümüne yol açan otomobil, olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre uzakta yakılan aracın, kimliği belirsiz sürücüsü de kayıpları karıştı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kavakdibi mevkisindeki ışıklı kavşakta gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 52 ABC 112 plakalı BMW marka otomobil yolun karşısına geçmekte olan Fatma Ertosun (62) ve oğlu Haşim Ertosun'a (41) çarptı. Kazada Fatma Ertosun olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Haşim Ertosun da kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan araç ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yakılarak ateşe verildi. Kimliği belirsiz araç sürücünün kazadan sonra delilleri ortadan kaldırmak için aracı yakıp daha sonra da başka araçla olay yerinden kaçtığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN