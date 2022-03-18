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Son dakika haberleri | Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberi: Ankara merkezli 11 ilde terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2013 yılı idare yargı sınavı sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara merkezli 11 ilde terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2013 yılı idare yargı sınavı sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2013 yılı idare yargı sınavı sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 16 şüpheli tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 11 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 8'ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 8 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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