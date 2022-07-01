Son dakika haberleri: Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı Son dakika 3. sayfa haberine göre Başkent'te sel sularının bodrum katındaki evini basması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Başkent'te sel sularının bodrum katındaki evini basması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da dün etkili olağan sağanak sonucu meydana gelen sel, 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay'ın bodrum katındaki evini bastı. Sel sularında genç kız boğularak yaşamını yitirdi. Doğanay için bugün öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Doğanay'ın ailesi ve yakınları katıldı. Genç kız, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Buse Nur Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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