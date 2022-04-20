Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberlerine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 5 yüz gram kubar esrar, 48 adet Xanax ve 16 adet Lyrica ve 6,23 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 5 yüz gram kubar esrar, 48 adet Xanax ve 16 adet Lyrica ve 6,23 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 13 - 19 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon sonucu 5 yüz kubar esrar, 48 adet Xanax ve 16 adet Lyrica ve 6,23 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konulurken toplam dört şahıs hakkında da adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Ankara, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title