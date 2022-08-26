Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Tekme tokatlı kavga kamerada

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde sokak arasında çıkan tekme tokatlı kavga kameraya yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sokak arasında çıkan tekme tokatlı kavga kameraya yansıdı.

Sincan ilçesinde sokak arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan tekme tokatlı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

(Gökşen Efe - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Sincan kavga 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title