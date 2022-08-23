Son dakika haberi | Başkentte gençlerin tekme tokatlı kavgası kamerada
3. Sayfa Haberleri
Son dakika haberlerine göre Başkentte gençlerin tekme tokatlı kavgası kamerada Ankara'da birbirlerine bir anda tekme tokat girişen gençlerin kavgasını çevredekiler ayırdı.
Başkentte gençlerin tekme tokatlı kavgası kamerada
ANKARA - Ankara'da birbirlerine bir anda tekme tokat girişen gençlerin kavgasını çevredekiler ayırdı. Korku dolu o anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.
Çankaya ilçesine Bağlı Kızılırmak Caddesi'ndeki bir kafede meydana gelen olayda, bir grup genç henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından anbean kayda alındı. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle yatıştırılırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa