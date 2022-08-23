Son dakika haberi | Başkentte gençlerin tekme tokatlı kavgası kamerada

Başkentte gençlerin tekme tokatlı kavgası kamerada

ANKARA - Ankara'da birbirlerine bir anda tekme tokat girişen gençlerin kavgasını çevredekiler ayırdı. Korku dolu o anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.

Çankaya ilçesine Bağlı Kızılırmak Caddesi'ndeki bir kafede meydana gelen olayda, bir grup genç henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından anbean kayda alındı. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle yatıştırılırdı.