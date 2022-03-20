Son dakika haberleri! Ankara'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde Aydınlıkevler Mahallesi Şehit Bülent Ay Caddesi'ndeki apartmanın 3. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki komşular itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Evde yapılan çalışmada ise 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa rastlandı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen çocuk, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa