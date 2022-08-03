Son dakika haberleri... Ankara'da dış cephe için kurulan iskele çöktü: 1 ağır yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Ankara'da dış cephe için kurulan iskele çöktü: 1 ağır yaralı

Son dakika haberleri... Ankara'da dış cephe için kurulan iskele çöktü: 1 ağır yaralı

Son dakika haber: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir binanın dış cephesini yenilemek amacıyla kurulan iskele çöktü.

 - Güncelleme:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir binanın dış cephesini yenilemek amacıyla kurulan iskele çöktü. Çöken iskelenin altında kaldığı tespit edilen bir işçi ağır yaralandı.

Olay, Kahramankazan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yer alan bir binada dış cephe yenileme çalışmaları için kurulan iskele çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramankazan Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title