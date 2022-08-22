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Son dakika haberleri... Ankara'da bir takside yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

Son dakika haberleri... Ankara'da bir takside yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi... Başkentte şüpheli olduğu değerlendirilen bir takside yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ve para ele geçirildi.

Başkentte şüpheli olduğu değerlendirilen bir takside yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ve para ele geçirildi.

Polatlı'da Motorize Polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir takside yüklü miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, silahlara ait fişek ve para ele geçirildi. Konuyla ilgili araç sürücüsü F.A. ile B.B., Y.T. ve M.G. gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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