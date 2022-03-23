Son dakika: Ankara'da adliye binasına silahlı saldırı

HAYMANA, ANKARA (İHA) - Ankara'da adliye binasına silahlı saldırı

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde adliye binasına 12 el ateş eden şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay 17.30 saatlerinde Ankara'nın Haymana ilçesinin Seyran Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi üzerinde bulunan Haymana Adliye Binası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki S.Ö adliye binasına 12 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri adliye binasında 12 adet mermi izini tespit etti. Mesai çıkışına denk gelen silahlı saldırıda yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren S.Ö. Haymana Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanırken şahsın emniyetteki ifadesine devam edildiği öğrenildi.